СДК КХЛ оставил без изменений штраф Ковальчука

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод первого матча финала Кубка Гагарина "Металлург" Мг – СКА (4:5), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего СКА Илью Ковальчука наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.