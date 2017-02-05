СДК КХЛ оставил без изменений штраф Косова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча "Металлург" Мг – СКА (5:4 Б). На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Металлурга" Ярослава Косова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.