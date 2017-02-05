СДК КХЛ оставил без изменений наказание Разина

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча "Югра" – "Йокерит" (2:3). На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера "Югры" Андрея Разина наказание по Правилу 551 б (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) – и согласно п.2.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.