16:55 21 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

СДК КХЛ оштрафовал Васильева

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Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча "Динамо" М"Спартак" (4:2), сообщает официальный сайт КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Спартака" Александра Васильева наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.12.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/21/332925.html

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