СДК КХЛ оштрафовал Шипачева за удар Калетника в пах

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод первого матча финала Кубка Гагарина "Металлург" Мг – СКА (4:5), сообщает официальный сайт лиги.
На основании представленных материалов принято решение наложить наказание на нападающего СКА Вадима Шипачева за удар клюшкой в пах нападающему "Магнитки" Владиславу Калетнику по Правилу 537 г (Удар клюшкой) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) и согласно п.1.14.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
max112
Ткнуть в спину, дать исподтишка локтем в голову, с размаху колом по кокосам. Вроде не слабая команда. Будте мужиками, играйте честно.
16:51
Зенька
gibson, вообще то это финал турнира!!! Травма не нанесена! В регулярке отдохнул бы матч точно, а в финале правильно делают, что не дисквалифицируют!
16:28
gibson
Все понятно. Наказание, которое получили Ковальчук и Осала не является матч-штрафом:-) Все будут играть.
15:43
Владо
Пересмотрел матч,в первом периоде,к примеру, против того же Ковальчука дважды,на 5-й и на 16-й минутах дважды явно нарушили правила,и ничего,замолчено.В первом случае в своей зоне в углу площадки Коварж откровенно толкнул его на борт,а в следующем случае,уже за воротами магнитогорцев его так же руками толкнули на лёд.Металлург играл в меньшинстве и судьи очевидно побоялись оставить хозяев втроём.Но на это никто внимания и не собирался обращать.Зато в случае с Калетником,который агрессивно шёл на Шипачёва и,быть может,сам своими яйками напоролся на клюшку соперника,это раздули на всю страну.
15:20
gibson
Я что-то пропустил? С каких пор матч-штраф перестал автоматически дисквалифицировать игрока на следующую игру. У нас в КХЛ свои правила?
15:09
Tribunal Z
Я думаю можно и помолчать nailsh78 если в хоккее не разбираешься, а если ищешь повод для своей вони, то велком на встречу с болельщиками, там всё популярно объяснят где низкая посадка, а где высокий уровень
14:06
nailsh78
да обе команды отстранить от финала... низкий уровень хоккея
13:50
DENsid
Никто не будет пропускать следующий матч, матч штрафы без дополнительной дискалификации !
13:42
Зенька
gibson, Ковальчук с Осалой точно играют! Но они отсидели! По Шипачёву не понятно
13:33
Future23
gibson ты ж следишь за хоккеем, должен знать
13:23
bond1951
чтобы щипач сам прочуствовал трижды такой удар......
13:20
gibson
У нас 5+20 означает матч-штраф? Шипачев, Ковальчук, Осала играют следующую игру?
13:10
asid77
правильно сделал подленький игрок калетник
12:57
Фемистоклюс
За подлый фол наказывают миллионера копеечным штрафом? Чтобы остальные с него пример брали? Только дисквалификациями можно искоренить это зло!
12:38
Гы
Я правильно понимаю, 5+20 - это на следующую игру? Просто, иначе, какой в этом смысл?
12:35