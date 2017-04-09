СДК КХЛ оштрафовал Шипачева за удар Калетника в пах

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод первого матча финала Кубка Гагарина "Металлург" Мг – СКА (4:5), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение наложить наказание на нападающего СКА Вадима Шипачева за удар клюшкой в пах нападающему "Магнитки" Владиславу Калетнику по Правилу 537 г (Удар клюшкой) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) и согласно п.1.14.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.