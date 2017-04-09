11:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

СДК КХЛ оштрафовал Шипачева за удар Калетника в пах

0
0
0
0
15

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод первого матча финала Кубка Гагарина "Металлург" МгСКА (4:5), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение наложить наказание на нападающего СКА Вадима Шипачева за удар клюшкой в пах нападающему "Магнитки" Владиславу Калетнику по Правилу 537 г (Удар клюшкой) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) и согласно п.1.14.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Опрос

Кто фаворит в финале Кубка Гагарина?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/04/09/344588.html

0
0
0
0
15
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
Войти, чтобы оставить комментарий

max112

Ткнуть в спину, дать исподтишка локтем в голову, с размаху колом по кокосам. Вроде не слабая команда. Будте мужиками, играйте честно.

16:51

Зенька

gibson, вообще то это финал турнира!!! Травма не нанесена! В регулярке отдохнул бы матч точно, а в финале правильно делают, что не дисквалифицируют!

16:28

gibson

Все понятно. Наказание, которое получили Ковальчук и Осала не является матч-штрафом:-) Все будут играть.

15:43

Владо

Пересмотрел матч,в первом периоде,к примеру, против того же Ковальчука дважды,на 5-й и на 16-й минутах дважды явно нарушили правила,и ничего,замолчено.В первом случае в своей зоне в углу площадки Коварж откровенно толкнул его на борт,а в следующем случае,уже за воротами магнитогорцев его так же руками толкнули на лёд.Металлург играл в меньшинстве и судьи очевидно побоялись оставить хозяев втроём.Но на это никто внимания и не собирался обращать.Зато в случае с Калетником,который агрессивно шёл на Шипачёва и,быть может,сам своими яйками напоролся на клюшку соперника,это раздули на всю страну.

15:20

gibson

Я что-то пропустил? С каких пор матч-штраф перестал автоматически дисквалифицировать игрока на следующую игру. У нас в КХЛ свои правила?

15:09

Tribunal Z

Я думаю можно и помолчать nailsh78 если в хоккее не разбираешься, а если ищешь повод для своей вони, то велком на встречу с болельщиками, там всё популярно объяснят где низкая посадка, а где высокий уровень

14:06

nailsh78

да обе команды отстранить от финала... низкий уровень хоккея

13:50

DENsid

Никто не будет пропускать следующий матч, матч штрафы без дополнительной дискалификации !

13:42

Зенька

gibson, Ковальчук с Осалой точно играют! Но они отсидели! По Шипачёву не понятно

13:33

Future23

gibson ты ж следишь за хоккеем, должен знать

13:23

bond1951

чтобы щипач сам прочуствовал трижды такой удар......

13:20

gibson

У нас 5+20 означает матч-штраф? Шипачев, Ковальчук, Осала играют следующую игру?

13:10

asid77

правильно сделал подленький игрок калетник

12:57

Фемистоклюс

За подлый фол наказывают миллионера копеечным штрафом? Чтобы остальные с него пример брали? Только дисквалификациями можно искоренить это зло!

12:38

Гы

Я правильно понимаю, 5+20 - это на следующую игру? Просто, иначе, какой в этом смысл?

12:35

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...