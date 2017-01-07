13:01 | ХОККЕЙ — КХЛ

СДК КХЛ оштрафовал Полищука

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча "Металлург" Нк"Локомотив" (1:2), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Металлурга" Федора Полищука наказание по Правилу 540 а (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Малый штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) – и согласно п.1.3.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

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Материалы REN-TV

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