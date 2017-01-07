СДК КХЛ оштрафовал Любушкина

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча "Металлург" Нк – "Локомотив" (1:2), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника "Локомотива" Илью Любушкина наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.12.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.