11:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

СДК КХЛ оштрафовал Любушкина

0
0
0

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча "Металлург" Нк"Локомотив" (1:2), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника "Локомотива" Илью Любушкина наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.12.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/01/06/334707.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ