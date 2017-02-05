10:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

СДК КХЛ оштрафовал Косова

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча "Металлург" МгСКА (5:4 Б). На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Металлурга" Ярослава Косова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/02/05/338654.html

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