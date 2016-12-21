СДК КХЛ оштрафовал Авцина

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча "Северсталь" – "Витязь" (4:2), сообщает официальный сайт КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Северстали" Александра Авцина наказание по Правилу 539 б (Подножка) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.10. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.