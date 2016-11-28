СДК КХЛ наказал Гиматова

СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" – "Нефтехимик" (2:6), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Нефтехимика" Эдуарда Гиматова наказание по Правилу 530 б (Высоко поднятая клюшка) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.4.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Форвард пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком", который состоится 29 ноября.