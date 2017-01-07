СДК КХЛ дисквалифицировал Купцова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча "Югра" – "Торпедо" (0:2), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Югра" Сергея Купцова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона-2016/17" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.