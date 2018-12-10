Щербина, Коротков и Магарилов покидают "Северсталь"

"Северсталь" на своем официальном сайте сообщила об уходе нескольких игроков команды. Покидают клуб нападающие Александр Щербина и Евгений Коротков, а также вратарь Сергей Магарилов.

В текущем сезоне Щербина провел 19 матчей в составе череповчан, набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности (-1), Коротков защищал цвета "Северстали" в 14 матчах, набрал 3 (0+3) очков при показателе полезности (-5).

Магарилов выступал за череповецкую команду на протяжении двух последних сезонов. В текущем сезоне он провел 6 матчей.

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