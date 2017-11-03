Счастливый, выступавший в Румынии, перешел в "Слован"

Нападающий Петр Счастливый, ранее выступавший в "Чиксереде", подписал контракт со "Слованом", информирует пресс-служба румынского клуба. О деталях сделки не сообщается.

Отметим, что форвард присоединился к команде из города Меркуря-Чук месяц назад. В ее составе в чемпионате Румынии он провел три матча и набрал 6 (3+3) очков.

В прошлом сезоне Счастливый выступал за рижское "Динамо", приняв участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 12(6+6) очков. Сезон-2017/18 он начал в составе новокузнецкого "Металлурга", который играет в ВХЛ.