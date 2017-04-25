Сборная Швеции отказалась брать двух игроков "Сочи" на Евротур

Тренерский штаб сборной Швеции принял решение отказаться от двух игроков "Сочи" на матчи чешского этапа Евротура, сообщает официальный сайт российской команды. Таким образом, на турнир не поедут защитник Оскар Фантенберг и форвард Андре Петерссон.

Отмечается, что, скорее всего оба игрока пропустят чемпионат мира-2017, который пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. В минувшем сезоне Фантенберг провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 23 (3+20) очка. На счету Петтерссона 29 (14+15) очков в 39 встречах.