Сборная Канады одержала победу над "Сочи"

В матче Sochi Hockey Open сборная Канады в овертайме одержала победу над "Сочи" - 1:0. Автором единственной шайбы в этой встрече стал защитник Джесси Блэкер.

На турнире, который завершится 9 августа, играют шесть команд, поделенные на две группы. Клубы, занявшие два первых места, выходят в полуфинал.

Напомним, что в Sochi Hockey Open участвуют "Сочи", магнитогорский "Металлург", СКА, "Куньлунь", олимпийская сборная России и сборная Канады.

Sochi Hockey Open

Сборная Канады - "Сочи" - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Блэкер - (Азеведо), 61:36.

Нереализованный буллит: Козун (24:33, Канада).