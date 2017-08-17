Сборная Канады обыграла "СКА-Неву" и заняла третье место на турнире в Санкт-Петербурге

"СКА-Нева" проиграла сборной Канады со счетом 0:4 в матче за третье место предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Напомним, что петербургский клуб выступает в ВХЛ, а в национальной команде собраны игроки из клубов КХЛ и Европы.

В составе победителей по шайбе забросили Мэт Робинсон, Ник Петерсен, Эндрю Гордон и Райан Гарбутт.

Турнир имени Пучкова

Матч за 3-е место

Канада - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Робинсон - 1 (бол., Гарбутт, Петерсен), 4:00 - 1:0. Петерсен - 1 (бол.), 31:46 - 2:0. Гордон - 1 (Рой), 50:12 - 3:0. Гарбутт - 1 (бол., Гордон, Лалонд), 55:12 - 4:0.

Вратари: Скривенс - Волков.

Судьи: Васильев, Цыплаков.

17 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.