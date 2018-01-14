Сборная дивизиона Тарасова выиграла Матч звезд КХЛ

Сборная дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ одержала победу над командой дивизиона Чернышева – 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отличились Дмитрий Кагарлицкий, Николай Коваленко и Кирилл Капризов.
Третье место заняла команда дивизиона Харламова, победившая сборную дивизиона Боброва со счетом 8:4.
Матч звезд КХЛ
Финал
Дивизион Тарасова – Дивизион Чернышева – 5:4 (2:1, 3:3)
"Голы: Даллмэн - 2 (Ларсен), 0:16 - 0:1. Кагарлицкий - 1 (Капризов, Мозик), 0:32 - 1:1. Коваленко - 1 (Капризов, Кагарлицкий), 7:19 - 2:1. Мартынов - 1 (Медведев, Коробкин), 11:42 - 2:2. Коваленко - 2 (Козун), 13:13 - 3:2. Кагарлицкий - 2 (Капризов, Падакин), 13:59 - 4:2. Умарк - 1 (Ларсен, Даллмэн), 16:58 - 4:3. Капризов - 1 (Никулин, Крунвалль), 17:37 - 5:3. Медведев - 3 (Бывальцев, Ткачев), 18:30 - 5:4.
Нереализованный буллит: Кагарлицкий (11:42, Дивизион Тарасова).
Вратари: Гудачек – Красиков (Хелльберг, 10:00, 19:10).
Броски: 19 (8+11) – 16 (9+7).
Судьи: Гусев, Кулаков.
14 января. Астана. "Барыс-Арена". 11500 зрителей.