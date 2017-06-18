Савицкис отметил, что рижское "Динамо" не станет следующим клубом после исключенной из КХЛ "Кузни"

Президент рижского "Динамо" Юрис Савицкис отметил, что клуб не исключат из КХЛ, как это было с новокузнецким "Металлургом". По итогам минувшего чемпионата, в котором "Кузня" стала последней в сводной таблице, было решено исключить ее из лиги. Клуб подал все необходимые документы для вступления в ВХЛ.

– По основным восьми критериям мы находимся в середине таблицы, поэтому не станем следующими за исключенным новокузнецким "Металлургом", – приводит Delfi слова Савицкиса. – В жизни так случается, что со временем надо выбросить из сумки тяжелые камни, чтобы дальнейший путь стал легче.