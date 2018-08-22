Савченко стал игроком "Сибири" после 10 лет в "Барысе"

"Сибирь" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта с защитником Романом Савченко. Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В прошлом чемпионате он провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе "Барыса" и набрал 11 (4+7) очков. Всю карьеру Савченко провел в казахстанском клубе, в котором выступал с 2008 года. Всего в лиге на его счету 489 матчей и 136 (49+87) очков.

За сборную Казахстана в активе Савченко 27 матчей, в которых он набрал 14 очков (7+7). Хоккеист не является легионером.