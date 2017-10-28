Санников, Желдаков и Игнатович дисквалифицированы на один матч КХЛ

Нападающий "Сибири" Степан Санников будет вынужден пропустить один матч КХЛ, информирует пресс-служба лиги. Спортивно-дисциплинарный комитет решение оставить без изменений наложенное на форварда наказание за подножку сопернику во встрече с "Торпедо" (2:1Б). Также хоккеист будет подвержен денежному штрафу.

Защитник нижегородцев Григорий Желдаков пропустит один матч за толчок соперника на борт в этой же встрече. Защитник сибиряков Максим Игнатович пропустит следующую игру из-за драки с Евгением Грачевым.