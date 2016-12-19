Санников принес "Сибири" победу над рижским "Динамо"

"Сибирь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла рижское "Динамо" (2:1). Победную шайбу забросил нападающий Степан Санников.

После 41 матча команда из Новосибирской области по-прежнему занимает 11-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание "Сибири" от зоны плей-офф составляет 2 очка. Рижское "Динамо" замыкает турнирную таблицу на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Динамо" (Рига) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Шумаков - 16, 3:34 - 1:0. Санников - 9 (бол., Полашек, Кемппайнен), 23:30 - 2:0. Липсбергс - 2, 50:32 - 2:1.

Вратари: Тэйлор - Калныньш (59:28).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 28 (10+11+7) - 23 (8+5+10).

Судьи: Ибатулин, Комаров.

19 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".