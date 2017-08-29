Сандис Озолиньш: "Югра" очень хорошо играла, но нам удалось вырвать победу"

Главный тренер рижского "Динамо" Сандис Озолиньш после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (3:2 ОТ) отметил, что в начале матча команда не смогла навязать свою игру сопернику. Специалист подчеркнул, что в концовке динамовцам удалось преодолеть оборону "мамонтов" и вырвать победу в матче.

– Начали матч активно, но не смогли найти ответ на игру соперника в течение двух периодов, – цитирует клубная пресс-служба Озолиньша. – Соперник играл хорошо. В третьем периоде вернулись к рисунку игры, начали прессинговать, удалось преодолеть оборону соперника и вырвать победу в овертайме.