Уличная атлетика при поддержке Datsun
15:34 | Хоккей — КХЛ

Сандис Озолиньш: "Югра" очень хорошо играла, но нам удалось вырвать победу"


Главный тренер рижского "Динамо" Сандис Озолиньш после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (3:2 ОТ) отметил, что в начале матча команда не смогла навязать свою игру сопернику. Специалист подчеркнул, что в концовке динамовцам удалось преодолеть оборону "мамонтов" и вырвать победу в матче.

– Начали матч активно, но не смогли найти ответ на игру соперника в течение двух периодов, – цитирует клубная пресс-служба Озолиньша. – Соперник играл хорошо. В третьем периоде вернулись к рисунку игры, начали прессинговать, удалось преодолеть оборону соперника и вырвать победу в овертайме.

Дополнительная информация

https://www.dinamoriga.lv/lv/zinas/intervijas/ozolins-tresaja-perioda-atgriezamies-pie-speles-plana

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий