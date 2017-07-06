Сандис Озолиньш: "Мне нравится тренировать, но быть игроком гораздо проще"

Главный тренер рижского "Динамо" Сандис Озолиньш выразил мнение, что гораздо легче быть игроком, чем управлять командой. При этом специалист отметил, что его помощники облегчают его работу.

- Если говорить о ситуации в целом, то я удовлетворен комплектацией состава "Динамо", - приводит Sportacentrs.com слова Озолиньша. - На данный момент только часть легионеров присоединилась к команде. Понятно, что хоккеистам из Северной Америки может потребоваться некоторое время для адаптации.

Мне нравится заниматься тренерской деятельностью, но быть игроком гораздо проще. Теперь мне приходится обращать внимание на большое количество мелочей. Но помощники облегчают мою работу.

Напомним, что помощниками наставника клуба Сандиса Озолиньша стали бывшие игроки клуба Александр Ниживий и Родриго Лавиньш. 40-летний Ниживий выступал за "Динамо" с 2008 по 2014 год. 42-летний Лавиньш выступал за "Ригу 2000", начинал свою карьеру в США, а после играл в чемпионатах Финляндии, Швеции и России.