Самвел Мнацян: "Я не готов был драться, а Меньшиков молодец"

Защитник "Адмирала" Самвел Мнацян после победы над "Авангардом" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что рад поражению "Сибири" в параллельной встрече, а также высказался по эпизоду с дракой против Виталия Меньшикова. Клуб из Владивостока прервал двухматчевую серию поражений и идет на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, "Авангард" занимает второе место. В текущем сезоне 26-летний хоккеист набрал 4 (1+3) очка в 33 встречах.

– Для нас это последний шанс зацепиться за плей-офф, – сказал Мнацян. – "Авангард" может и не на сто процентов играл против нас, они стараются играть так, чтобы травм не получить. А мы отдавали все силы и, слава богу, выиграли.

– Следили за "Сибирью", которая параллельно играла?

– Слышал только объявление по стадиону. Не знаю, как они закончили.

– "Сибирь" проиграла.

– Да, ну, слава богу, сегодня наш день.

– Как драку прокомментируете?

– Да подрались и подрались. Я не готов был, два месяца не тренировался. Сил не хватило. А Меньшиков молодец, поздравляю его.

– Сейчас долго общались с игроками "Авангарда". Поблагодарили за "подарок"?

– Кого знаю, да. Да просто удачи пожелали друг другу.

– Впереди три тяжелых матча на выезде. Реально набрать очки?

– Матчи ничем не тяжелее и не легче, чем в "Авангардом". Надо умирать на льду. Даст бог – получится. (Анна ЛЕВЧЕНКО)