Самвел Мнацян: "Первую неделю после того, как узнал о болезни, то ходил как в тумане"

В середине августа стало известно о том, что у защитника "Сибири" Самвела Мнацяна диагностирован рак – после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль. "СЭ" поговорил с игроком о его страшной болезни.

– Голос у вас на удивление очень бодрый и жизнерадостный.

– Первую неделю после того, как узнал о болезни, то ходил как в тумане. Словно по голове ударили. Первое время даже нормально говорить не мог. Понятно, что находился в состоянии шока. Но потом стал известен точный диагноз, и я пришел в себя.

– Болезнь стала следствием столкновения на льду или, возможно, эта какая-то наследственность?

– О наследственности говорить не приходится – в нашей семье ни у кого раньше такого не было. Я просто поехал забрать результаты обследования и узнал о том, что у меня проблемы. Онкологические заболевания редко проявляются и фиксируются на ранней стадии. Я уже об этом не думаю. Сейчас все мысли о лечении и восстановлении. (Михаил ЗИСЛИС)

Полная версия интервью Самвела Мнацяна