09:00 | Хоккей — КХЛ

Самвел Мнацян: "Объединение клубов КХЛ? Это бред"


Форвард "Адмирала" Самвел Мнацян заявил, что не представляет себе объединение нескольких клубов КХЛ и отметил, что руководители могут объединять команды в других видах спорта.

– Объединение клубов? Я не представляю как это физически возможно, – цитирует "Р-Спорт" Мнацяна. – У нас такое интересное дерби в КХЛ между "Амуром" и "Адмиралом", матчей такого уровне не так много в лиге. К тому же, как мы жить будем с семьями? Там квартиру снимать, и там? Как болельщикам делить команды? По-моему, это бред. Пусть эти объединения будут где-нибудь там, в футболе.

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https://rsport.ria.ru/hockey/20180120/1131409644.html

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Материалы других СМИ
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