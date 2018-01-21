Самвел Мнацян: "Объединение клубов КХЛ? Это бред"

Форвард "Адмирала" Самвел Мнацян заявил, что не представляет себе объединение нескольких клубов КХЛ и отметил, что руководители могут объединять команды в других видах спорта.

– Объединение клубов? Я не представляю как это физически возможно, – цитирует "Р-Спорт" Мнацяна. – У нас такое интересное дерби в КХЛ между "Амуром" и "Адмиралом", матчей такого уровне не так много в лиге. К тому же, как мы жить будем с семьями? Там квартиру снимать, и там? Как болельщикам делить команды? По-моему, это бред. Пусть эти объединения будут где-нибудь там, в футболе.