Самвел Мнацян: "Никита Квартальнов поддержал, дал несколько советов, когда узнал о моей болезни"

В середине августа стало известно о том, что у защитника "Сибири" Самвела Мнацяна диагностирован рак – после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль. "СЭ" поговорил с игроком о его страшной болезни.

– Известны примеры в НХЛ, когда игроки побеждали рак и потом возвращались на лед. Самый знаменитый из них – Марио Лемье. Недавно это удалось сделать Брайану Бойлу из "Нью-Джерси", а в России несколько лет назад Никите Квартальнову.

– Он как только узнал о моей ситуации, то сразу мне набрал, хотя мы с ним лично не были знакомы. Поддержал, дал несколько советов.

– Чей-то звонок или сообщение в эти дни вас удивил?

– После того, как стало известно о заболевании, со мной связалось так много людей, что не хочется кого-то забыть и обидеть. Перечислять их можно долго. Я в первую очередь хотел бы выразить благодарность хоккейному клубу "Сибирь", своему агенту Шуми Бабаеву и моему другу Евгению Тимкину за то, что не оставили меня одного в такой сложный момент. Знаю, и что профсоюз хоккеистов провел благотворительный матч в любительской лиге, на днях его представители обещали перечислить деньги на лечение. Большое спасибо за моральную поддержку и финансовую помощь коллегам-хоккеистам, друзьям, болельщикам и всем людям, которые не остались равнодушными к моей беде. Все видео с обращениями, звонки, комментарии сейчас очень важны для меня. Они поднимают боевой дух и улучшают настроение. (Михаил ЗИСЛИС)

Полная версия интервью Самвела Мнацяна