14:55 | ХОККЕЙ — КХЛ

Самвел Мнацян: "Игроки "Адмирала" получили "втык" после матча с "Авангардом"

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Защитник "Адмирала" Самвел Мнацян после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (1:2) сообщил, что в раздевалке команды состоялся серьезный разговор с тренерским штабом. Для команды из Владивостока это поражение стало вторым подряд на домашней площадке.

- В раздевалке был серьезный разговор, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Мнацяна. - Дали "втык". Сказали, чтобы каждый подумал над своей игрой. Будем работать. Мы и во втором периоде неплохо играли, но пропустили гол в меньшинстве. Надо меньше удаляться. В третьем периоде нужно было реализовать большинство, но не получилось. 

Настрой? Да мы и на прошлую игру хорошо настраивались, но "Сибирь" блокировала все броски. Чего-то постоянно не хватает. Не знаю. Нужно, чтобы каждый покопался в себе, подумал. Надо сделать вывод и идти дальше. Впереди у нас три очень важные игры.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/

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