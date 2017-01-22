Сами Леписто: "Был бы на Матче звезд Умарк, придумал бы что-то интересное"

Защитник команды Дивизиона Чернышева и "Салавата Юлаева" Сами Леписто подчеркнул, что не мог проиграть в родной для себя Уфе. Также он посетовал на отсутствие на Матче звезд Линуса Умарка, передает из Уфы спецкор "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ. Напомним, что команда Дивизиона Чернышева обыграла в финале дивизион Тарасова – 3:2.

– Было весело сыграть по новому формату с двумя короткими матчами, – сказал Леписто. – Публике очень понравилось. Если бы здесь был Линус Умарк, обязательно придумал что-то интересное, но мы не общались до игры (швед заболел незадолго до Матча звезд и был заменен на другого хоккеиста. – Прим. "СЭ").

– В чем секрет успеха на матче звезд?

– Как сказал Найджел Доус, мы не могли проиграть дома. Этот настрой помог победить в обоих сегодняшних матчах.