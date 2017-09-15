Салминен стал игроком московского "Динамо"

Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с нападающим Сакари Салминеном. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне финский форвард выступал за "Йокерит" и набрал 26 (6+20) очков в 60 встречах. Всего в КХЛ он провел 186 игр и набрал 127 очков (45+82). В составе "Динамо" он будет играть под 53-м номером.