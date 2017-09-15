Салминен стал игроком московского "Динамо"

Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с нападающим Сакари Салминеном. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне финский форвард выступал за "Йокерит" и набрал 26 (6+20) очков в 60 встречах. Всего в КХЛ он провел 186 игр и набрал 127 очков (45+82). В составе "Динамо" он будет играть под 53-м номером.
⚡⚡⚡Долгожданное пополнение! ⚡⚡⚡– ХК "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 15 сентября 2017 г.
Сакари Салминен подписал контракт с московским "Динамо"!
Приветствуем!https://t.co/XvGO26putm#МыДинамо pic.twitter.com/LeWoRdUIj7
Дополнительная информация
https://dynamo.ru/news/7550-sakari_salminen_podpisal_kontrakt_s____dinamo__
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