Салминен дебютирует за "Динамо" в матче с "Автомобилистом"

Новичок московского "Динамо" нападающий Сакари Салминен дебютирует за команду в ближайшем матче клуба в регулярном чемпионате КХЛ. Финский форвард в пятницу подписал однолетний контракт со столичным клубом.
Дебют 29-летнего хоккеиста состоится 17 сентября в матче с "Автомобилистом".
В прошлом сезоне финский форвард выступал за "Йокерит" и набрал 26 (6+20) очков в 60 встречах. Всего в КХЛ он провел 186 игр и набрал 127 очков (45+82). В составе "Динамо" он будет играть под 53-м номером.
Новость из стана нашей команды! Сакари Салминен дебютирует в составе московского "Динамо" уже в ближайшем матче против @IHCAvtomobilist pic.twitter.com/pPPnwyXTLo– ХК "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 16 сентября 2017 г.
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