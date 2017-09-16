Салминен дебютирует за "Динамо" в матче с "Автомобилистом"

Новичок московского "Динамо" нападающий Сакари Салминен дебютирует за команду в ближайшем матче клуба в регулярном чемпионате КХЛ. Финский форвард в пятницу подписал однолетний контракт со столичным клубом.

Дебют 29-летнего хоккеиста состоится 17 сентября в матче с "Автомобилистом".

В прошлом сезоне финский форвард выступал за "Йокерит" и набрал 26 (6+20) очков в 60 встречах. Всего в КХЛ он провел 186 игр и набрал 127 очков (45+82). В составе "Динамо" он будет играть под 53-м номером.