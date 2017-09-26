Салмела подписал контракт с рижским "Динамо"

Рижское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с финским защитником Ансси Салмелой. О сроках соглашения с 33-летним игроком не сообщается. В латвийском клубе он будет выступать под 15-м номером.

Прошлый сезон он начинал в составе "Куньлуня", за который сыграл 10 матчей и набрал 5 (3+2) очка, а затем перебрался в "Линчепинг", в составе которого набрал 18 (4+14) очков в 32 встречах.