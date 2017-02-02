15:10 2 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

"Салават Юлаев" заменит Гаврилова вратарем из ВХЛ

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"Салават Юлаев" вызвал из клуба ВХЛ "Тороса" голкипера Андрея Литвинова, сообщает "БИЗНЕС Online". 23-летний вратарь на время заменит Андрея Гаврилова, который выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Гаврилов избежал перелома в матче со СКА (1:3), отделавшись ушибом, и будет внесен в список травмированных клуба до 13 февраля. Гаврилов в текущем сезоне провел 24 встречи в регулярке, одержал 10 побед и имеет коэффициент отраженных бросков в 93,4 процента.

На счету Литвинова один матч в КХЛ в составе новокузнецкого "Металлурга" в сезоне-2013/14. В текущем чемпионате ВХЛ он одержал 9 побед в 19 встречах и имеет процент отраженных бросков 91,1.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/article/183134

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