"Салават Юлаев" забросил 11 шайб в ворота "Сочи". Как это случилось

"Салават Юлаев" разгромил "Сочи" со счетом 11:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа стала для уфимской команды рекордной.



В составе хозяев шайбы забросили Игорь Макаров, Теему Хартикайнен, Артем Федоров, Денис Кокарев, Александр Логинов, Филип Ларсен, Линус Умарк, Евгений Бодров, Евгений Коротков, Энвер Лисин оформил дубль. У сочинцев отметились Кейси Уэллман, Вадим Щегольков и Павел Падакин.

Отметим, что заброшенные 11 шайб победившей командой являются вторым результатом в КХЛ, больше забивал только ЦСКА (12). 14 итоговых шайб во встрече также является вторым результатом в лиге.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Сочи" - 11:3 (4:1, 6:2, 1:0)

Голы: Уэллман - 2 (Хомицкий, Лапенков), 3:12 - 0:1. Макаров - 1 (Лисин, Куляш), 6:27 - 1:1. Хартикайнен - 1 (бол., Умарк, Ларсен), 8:44 - 2:1. Федоров - 1 (Зубов), 16:16 - 3:1. Кокарев - 2 (Зубов), 19:29 - 4:1. Логинов - 1 (бол., Арзамасцев), 23:48 - 5:1. Ларсен - 4 (бол., Скривенс), 24:17 - 6:1. Умарк - 1 (Кемппайнен, Хартикайнен), 26:00 - 7:1. Бодров - 1 (Куляш, Лисин), 27:57 - 8:1. Лисин - 1 (Макаров, Макаров), 31:19 - 9:1. Коротков - 2 (Лазарев), 31:37 - 10:1. Щегольков - 1 (Хомицкий, Щитов), 34:09 - 10:2. Падакин - 1, 35:10 - 10:3. Лисин - 2 (Макаров, Куляш), 50:51 - 11:3.

Вратари: Скривенс - Барулин (Шикин, 15:43).

Штраф: 2 - 12.

Броски: 32 (16+11+5) - 28 (7+13+8).

Судьи: Букин, Гамалей.

31 августа. Уфа. "Уфа Арена".

10 шайб "Салавата" и общий счет 10:3 – два новых рекорда результативности КХЛ по итогам двух периодов