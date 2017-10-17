"Салават Юлаев" вырвал победу у "Динамо" в Москве

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" дома проиграло "Салавату Юлаеву" со счетом 2:3.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы: Салминен – 2 (бол., Бойд), 13:23 – 1:0. Кузьмин – 1 (Панин, Коротков), 26:50 – 1:1. Кокарев – 5 (Скривенс, Арзамасцев), 32:43 – 1:2. Бойд – 6 (Салминен), 40:15 – 2:2. Коротков – 3 (Майоров), 59:29 – 2:3.
Вратари: Бочаров (Еременко, 50:00, 59:29) – Скривенс.
Штраф: 8 – 14.
Броски: 23 (6+5+12) – 29 (12+10+7).
Судьи: Гашилов, Франо.
17 октября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.
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