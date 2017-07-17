"Салават Юлаев" выменял Солодухина из "Сочи"

"Салават Юлаев" на своем официальном сайте объявил об обмене с "Сочи". В уфимский клуб отправился нападающий Вячеслав Солодухин, в обратную сторону – форвард Дмитрий Мальцев.

Прошлый сезон 28-летний Солодухин выступал за "Витязь" и "Ак Барс", где набрал 3 (1+2) очка в 42 встречах. Всего в лиге на его счету 74 (52+22) очка в 252 матчах. 26-летний Мальцев забросил две шайбы в 28 матчах прошлого сезона за "Авангард" и "Салават". В чемпионате он провел 218 игр, в которых набрал 32 (13+19) очков.