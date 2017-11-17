"Салават Юлаев" возложил цветы к мемориалу, посвященному игрокам "Локомотива"

Игроки и тренерский штаб "Салавата Юлаева" накануне матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" посетили Леонтьевское кладбище, сообщает Твиттер уфимцев. Команда возложила цветы к мемориалу, посвященному погибшим при крушении в сентябре 2011 года самолета, на борту которого находились игроки ярославского клуба.
Напомним, матч "Локомотив" - "Салават Юлаев" состоится сегодня, 17 ноября. Начало - 19.00 по московскому времени.
Накануне игры в Ярославле "юлаевцы" посетили Леонтьевское кладбище. Тренерский штаб и игроки уфимского клуба возложили цветы к мемориалу, посвященному погибшим при крушении в 2011 году самолета, на борту которого находилась хоккейная команда "Локомотив". pic.twitter.com/PFWO5aBenM– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 17 ноября 2017 г.
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