"Салават Юлаев" в серии буллитов обыграл "Амур"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" на выезде обыграл "Амур" в серии буллитов – 5:4. Для уфимцев это третья победа подряд, а для "Амура" – третье поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Зогорна – 4, 4:43 – 1:0. Леписто – 2 (бол., Умарк, Хартикайнен), 7:45 – 1:1. Вяч. Ушенин – 2 (Вл. Ушенин, Ли), 14:51 – 2:1. Коларж – 6 (бол., Рамстедт, Зогорна), 38:59 – 3:1. Капризов – 7 (Хрипунов, Арзамасцев), 39:15 – 3:2. Макаров – 4, 39:34 – 3:3. Е. Бодров – 4 (Лисин), 48:53 – 3:4. Литовченко – 1 (Зуб, Бывальцев), 55:06 – 4:4.

Победный буллит: Майоров.

Вратари: Метсола (Печурский, 65:00) – Сведберг.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 30 (14+7+7+2) - 34 (7+12+15+0).

Судьи: Наумов, Франо.

17 октября. Хабаровск. "Платинум Арена".