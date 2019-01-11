"Салават Юлаев" в овертайме переиграл "Сочи", благодаря дублю Арзамасцева

"Салават Юлаев" одержал домашнюю побеу над "Сочи" (5:4 ОТ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петр Хохряков, Захар Арзамасцев (на его счету - дубль), Вячеслав Солодухин и Антон Бурдасов. У сочинцев забивали Юрки Йокипакка, Владислав Калетник, Эрик О`Делл и Шон Коллинс.

Таким образом, "Салават" набрал 60 очков в 49 матчах. Команда Николая Цулыгина идет на шестом месте в Восточной конференции.

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"Салават Юлаев" (Уфа) - "Сочи" (Сочи) - 5:4 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 1:0)

Голы: Хохряков - 9 (Бурдасов), 2:43 - 1:0. Арзамасцев - 6 (бол., Умарк), 15:42 - 2:0. Солодухин - 5 (Кадейкин), 34:58 - 3:0. Йокипакка - 8 (Росен), 38:27 - 3:1. Калетник - 4 (Д. Александров, Полунин), 41:59 - 3:2. Арзамасцев - 7 (бол., Бурдасов, Ткачев), 51:30 - 4:2. О`Делл - 18 (бол., Мосалев), 52:43 - 4:3. Коллинс - 6 (Рыков, Бакош), 53:06 - 4:4. Бурдасов - 18 (бол., Умарк), 64:32 - 5:4.

Вратари: Федотов - Барулин (38:09 - 38:27, 52:22 - 52:43).

Штраф: 4 - 12.

Броски: 31 (11+11+5+4) - 31 (3+9+18+1).

Судьи: Ансонс, Оскирко.

11 января. Уфа. "Уфа-Арена".