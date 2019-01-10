"Салават Юлаев" в овертайме обыграл рижское "Динамо"

"Салават Юлаев" в овертайме выиграл у рижского "Динамо" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Линус Умарк, Владимир Ткачев и Антон Бурдасов, в активе которого решающая шайба в овертайме. У "Динамо" голы в активе Лауриса Дарзиньша и Мартиньша Дзиеркалса.

"Салават" набрал 58 очков и занимает шестое место в Восточной конференции. У "Динамо" 46 очков и девятое место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Рига) - 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Умарк - 7 (Кемппайнен, Панин), 8:27 - 1:0. Ткачев - 4 (Хохряков, Бурдасов), 11:05 - 2:0. Дарзиньш - 12 (Педан, Мейя), 15:47 - 2:1. Дзиеркалс - 3 (Гиллис), 16:04 - 2:2. Бурдасов - 17 (Ларсен, Ткачев), 61:55 - 3:2.

Вратари: Метсола - Билялов.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 31 (9+12+8+2) - 19 (11+3+4+1).

Судьи: Гамалей, Щенев.

10 января. Уфа. "Уфа-Арена". 5634 зрителя.

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