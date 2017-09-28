"Салават Юлаев" в овертайме обыграл "Ладу"

"Салават Юлаев" матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Ладу" - 3:2 в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал нападающий Артем Федоров, на счет которого результативная передач и гол в дополнительное время.

Отметим, для уфимской команды эта победа стала второй в выездной серии. Ранее команда обыграла "Магнитку", но уступила "Тракотру" и "Автомобилисту". В турнирной таблице Восточной конференции "Салават Юлаев" занимает второе место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Солодухин - 4 (бол., Ларсен, Федоров), 24:49 - 0:1. Филатов - 2 (Капустин), 35:36 - 1:1. Макаров - 3 (бол., Бодров), 51:24 - 1:2. Дьяков - 1 (Белоусов), 52:34 - 2:2. Федоров - 3 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 61:19 - 2:3.

Вратари: Красоткин - Скривенс.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 28 (7+9+12+0) - 29 (9+5+12+3).

Судьи: Ансонс, Цыплаков.

28 сентября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".