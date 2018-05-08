"Салават Юлаев" в июле проведет сбор в Финляндии

Тренерский штаб "Салавата Юлаева" определился с планом предсезонной подготовки, информирует официальный сайт клуба. Игроки и тренеры начнут собираться в столице Республики Башкортостан 1 июля.

С 11 по 15 июля хоккеисты будут проходить медосмотр, сдавать тесты и проведут первые командные тренировки в рамках межсезонья.

16 июля "Салават Юлаев" отправится в Финляндию, где до 27 июля пройдут учебно-тренировочные сборы в спортивном комплексе Виерумяки. После этого команда возвращается в Уфу и до 13 августа будет заниматься в столице нашей республики.

С 14 по 18 августа запланировано участие команды на турнире в Челябинске – "Кубке Губернатора Челябинской области". С 19 августа "юлаевцы" продолжают тренировки в Уфе, а уже с 25 по 28 августа примут участие в традиционном турнире – "Кубке Республики Башкортостан".

1 сентября стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги.