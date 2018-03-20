"Салават Юлаев" в гостях победил "Трактор" и вышел вперед в серии

"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" со счетом 3:2 в третьем матче 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. В составе уфимцев дубль оформил Михаил Юньков, еще один раз отличился Линус Умарк. Отметим, что все три шайбы "Салават" забросил в третьем периоде.

У челябинцев шайбы на счету Алексея Кручинина и Александра Шарова.

"Салават Юлаев" вышел вперед в серии - 2-1. Следующий матч состоится завтра, 21 марта, в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

КХЛ

1/2 финала конференций

"Трактор" (Челябинск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Голы: Кручинин - 3 (Вишневский, Кравцов), 23:33 - 1:0. Шаров - 1 (Кручинин, Кравцов), 31:54 - 2:0. Юньков - 1 (Майоров), 42:47 - 2:1. Умарк - 3 (бол., Кемппайнен), 45:33 - 2:2. Юньков - 2 (Ларсен), 46:36 - 2:3.

Вратари: Францоуз (59:07) - Скривенс.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 28 (15+9+4) - 33 (4+19+10).

Судьи: Бондарь, Соин.

20 марта. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Счет в серии: 1-2.