"Салават Юлаев" уступил "Сибири" в домашнем матче

"Салават Юлаев" проиграл "Сибири" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:2. В составе уфимского клуба заброшенной шайбой отметился нападающий Дмитрий Кугрышев, у клуба из Новосибирской области отличились форварды Дмитрий Саюстов и Юкка Пелтола.

"Салават Юлаев" c 50 очками занимает 6-е место на Востоке. "Сибирь" располагается на 11-м месте, имея в активе 34 балла.

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"Салават Юлаев" (Уфа) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Саюстов - 7 (Принс, Пелтола), 24:06 - 0:1. Пелтола - 4 (Принс, Комаров), 30:27 - 0:2. Кугрышев - 14 (Коледов, Ткачев), 55:57 - 1:2.

Вратари: Метсола (58:54) - Тэйлор.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 32 (11+11+10) - 20 (5+10+5).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

26 декабря. Уфа. "Уфа-Арена". 4835 зрителей.

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