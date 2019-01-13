"Салават Юлаев" уступил "Сибири", прервав серию из четырех побед подряд

"Салават Юлаев" проиграл "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:4. В составе команды из Новосибирской области двумя результативными передачами отметился защитник Александр Логинов.

"Салават Юлаев" с 60 очками занимает 6-е место в Восточной конференции, "Сибирь" располагается на 10-й строчке, имея в активе 38 баллов.

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"Сибирь" (Новосибирская область) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Голы: Умарк - 8 (Коледов), 4:00 - 0:1. Шашков - 3 (Логинов), 8:27 - 1:1. Брюле - 5 (Логинов), 43:12 - 2:1. Жарков - 5 (Ларсен, Кадейкин), 49:00 - 2:2. Миловзоров - 9 (буллит), 52:30 - 3:2. Казаков - 7 (п.в.), 59:59 - 4:2.

Вратари: Тэйлор - Метсола (58:52).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 32 (11+11+10) - 17 (6+4+7).

Судьи: Гофман, Спирин.

13 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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