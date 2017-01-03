"Салават Юлаев" уступил "Нефтехимику", проиграв 5-й матч подряд

"Нефтехимик" обыграл "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время и овертайм завершились без голов, и нижнекамцы победили только в серии буллитов. Для уфимцев это поражение стало пятым подряд, а в основное время они не побеждали с 30 ноября - девять игр подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Бортников.

Вратари: Кареев - Сведберг.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 33 (8+19+5+1) - 61 (15+17+25+4).

Судьи: Гусев, Комаров.