"Салават Юлаев" разгромил "Куньлунь" благодаря дублю Хартикайнена

"Салават Юлаев" с крупным счетом победил "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:0. Дублем в составе уфимского клуба отметился нападающий Теему Хартикайнен.

"Салават Юлаев" набрал 52 очка и расположился на 6-м месте на Востоке. "Куньлунь" с 37 баллами занимает 9-ю строчку.

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"Салават Юлаев" (Уфа) - "Куньлунь" (Пекин) - 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Голы: Хартикайнен - 12 (бол., Умарк), 8:20 - 1:0. Майоров - 8 (Терещенко, Хохряков), 9:49 - 2:0. Ткачев - 2 (Бурмистров), 19:10 - 3:0. Жарков - 4 (мен., п.в., Бурмистров), 53:23 - 4:0. Хартикайнен - 13 (Кемппайнен), 57:30 - 5:0.

Вратари: Метсола - Кархунен (52:42 - 53:23).

Штраф: 72 - 64.

Броски: 29 (8+11+10) - 21 (7+8+6).

Судьи: Лаврентьев, Соин.

28 декабря. Уфа. "Уфа-Арена".

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