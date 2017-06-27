"Салават Юлаев" расторгает контракт с Никласом Сведбергом

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд сообщил, что клуб расторгнет контракт с вратарем Никласом Сведбергом. Он отметил, что руководство уфимцев уже достигло принципиальной договоренности с другим голкипером.

– Мы расторгаем контракт. У нас есть уже официальная договоренность с вратарем, но нам лига запрещает комментировать сделки, которые ею пока официально не одобрены, – цитирует Башскирское спутниковое телевидение. – Дыр в составе у нас нет. Теоретически мы можем завтра начинать чемпионат. Мы бы хотели подписать контракт с одним крайним праворуким нападающим и одним взрослым защитником. Естественно, россиянами.

Напомним, Сведберг выступал за "Салават" с 2015 года. Его контракт был рассчитан до конца сезона-2017/18.