"Салават Юлаев" расторг контракт с Константином Корнеевым

"Салават Юлаев" и защитник Константин Корнеев расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 33-летним игроком был рассчитан еще на один сезон.

Корнеев перешел в состав уфимцев летом 2016 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 42 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка.

– Мы благодарим Константина за опыт, которым он делился с молодыми игроками, за старание на льду и профессиональное отношение к тренировочному процессу. Желаем успехов в дальнейшей карьере, – говорится в заявлении "Салавата Юлаева".