"Салават Юлаев" расторг контракт с Денисом Куляшом

"Салават Юлаев" и защитник Денис Куляш расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. Действующее соглашение с 34-летним игроком было рассчитано до конца следующего сезона. Ранее уфимцы выставили защитника на драфт отказов.

В текущем сезоне Куляш провел за уфимцев 16 матчей, в которых отметился 5 (2+3) набранными очками.

– Клуб благодарит Дениса за игру и желает успехов в спортивной карьере, – говорится в сообщении "Салавата Юлаева".