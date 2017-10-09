"Салават Юлаев" расторг контракт с Денисом Куляшом

"Салават Юлаев" и защитник Денис Куляш расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. Действующее соглашение с 34-летним игроком было рассчитано до конца следующего сезона. Ранее уфимцы выставили защитника на драфт отказов.
В текущем сезоне Куляш провел за уфимцев 16 матчей, в которых отметился 5 (2+3) набранными очками.
– Клуб благодарит Дениса за игру и желает успехов в спортивной карьере, – говорится в сообщении "Салавата Юлаева".
Расторгнут контракт с Денисом Куляшом.https://t.co/dFS84sFZ5J pic.twitter.com/ayrk29wyHV– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 9 октября 2017 г.
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http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/rastorgnut-kontrakt-s-denisom-kulyashom-/
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